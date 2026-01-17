Pantheon classico e sempre attuale  

Nel cuore di Roma si trova un piccolo museo, nascosto tra i meandri di un monumento romano, considerato da Stendhal il più bello di tutti. Questo spazio, unico nel suo genere con un tetto ancora conservato, rappresenta un esempio di come il patrimonio storico possa essere scoperto e apprezzato anche in contesti meno ovvi. Un luogo che unisce il fascino del passato con l’attualità, offrendo un’esperienza unica e rispettosa delle sue origini.

Sono stati riaperti gli ambienti al primo piano dell'ultimo tempio pagano a essere riconvertito in chiesa. Le sale testimoniano come il monumento rappresentasse la testata di un sistema urbano longitudinale, che coinvolgeva l’intero isolato urbano fino all’odierno largo Argentina C’è un piccolo nuovo museo a Roma, passato inosservato perché si trova nei meandri di un monumento romano (il più bello di tutti secondo Stendhal) nonché l’unico provvisto di tetto a essere rimasto in piedi dall’epoca della sua costruzione fino a oggi, il Pantheon. E che tetto! Marguerite Yourcenar nelle sue Memorie di Adriano fa dire all’imperatore “La cupola, costruita d’una lava dura e leggera che pareva partecipe anche del movimento ascensionale delle fiamme, comunicava col cielo attraverso un largo foro, alternativamente nero e azzurro (. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

