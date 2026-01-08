Come abbinare la gonna a campana per valorizzare ogni silhouette e trasformare un grande classico in un capo attuale e sofisticato

Scopri come abbinare la gonna a campana per valorizzare ogni silhouette. La sua forma svasata, che torna protagonista del guardaroba, può essere reinterpretata con capi moderni e contrasti mirati. Un approccio sobrio e curato permette di trasformare un classico in un capo attuale e sofisticato, mantenendo equilibrio e stile senza eccessi.

S tretta in vita e ampia sul fondo, la gonna svasata torna protagonista: come abbinare la gonna a campana oggi significa valorizzarne le proporzioni con capi contemporanei e contrasti studiati. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per indossarla con stile. Con la giacca di pelle Grinta ed eleganza si incontrano nell'outfit composto da giacca di pelle e gonna a campana. Leggi anche › Suona la campana. 5 look per rendere contemporanea la classica gonna svasata Con gli stivali al ginocchio Gli stivali al ginocchio bilanciano perfettamente la lunghezza midi della gonna svasata. Con il maglioncino girocollo Bon ton, con il maglioncino girocollo tono su tono.

