osimana occasione persa jesina e fabriano cerreto ok

5 nov 2025

Un pareggio e due vittorie per le nostre squadre di Eccellenza. Un pareggio forse inaspettato quello dell’ Osimana, casalingo, contro l’ultima, la Civitanovese. Un’occasione fallita per i giallorossi per riprendersi la vetta solitaria della classifica, rischiando nel finale anche la beffa. Partita brutta, la definisce ’sporca’ il tecnico dell’Osimana, Labriola, perché "c’è stata poco la possibilità da una parte o dall’altra di poter giocare palla a terra vista la grande aggressività di entrambe le squadre". Non manca una nota polemica della società Osimana che ha registrato il record negativo di presenze al Diana durante il match contro la Civitanovese, inferiore anche alla partita di Coppa contro il Matelica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

