Avellino-Palermo le probabili formazioni | Peda braccetto di destra Bereszynski in vantaggio su Diakitè
Il Palermo gioca per il poker: ad Avellino domani pomeriggio (17.15) la squadra di Inzaghi cerca la quarta vittoria di fila, score che in serie B manca addirittura dalla stagione 2013-14. I rosanero proveranno a dare continuità ai recenti successi: un eventuale blitz al Partenio contribuirebbe a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il Palermo non si vuole fermare, Inzaghi: “Ad Avellino match duro ma dobbiamo continuare cammino” Le parole del tecnico rosanero in vista della trasferta al Partenio: https://qds.it/palermo-avellino-inzaghi/ - facebook.com facebook
