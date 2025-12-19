Avellino-Palermo le probabili formazioni | Peda braccetto di destra Bereszynski in vantaggio su Diakitè

Il Palermo gioca per il poker: ad Avellino domani pomeriggio (17.15) la squadra di Inzaghi cerca la quarta vittoria di fila, score che in serie B manca addirittura dalla stagione 2013-14. I rosanero proveranno a dare continuità ai recenti successi: un eventuale blitz al Partenio contribuirebbe a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

