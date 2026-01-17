Le pagelle di Juventus Next Gen Ascoli analizzano i protagonisti della 22ª giornata di Serie C 202526. In questa partita, Guerra si distingue come figura centrale, mentre Cudrig si fa notare per le sue qualità offensive. Eroi come Scaglia e Pedro Felipe offrono prestazioni importanti, contribuendo al risultato complessivo. Di seguito, i voti e i giudizi dettagliati sui giocatori, per un quadro chiaro e obiettivo dell'incontro.

di Marco Baridon Pagelle Juventus Next Gen Ascoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 22ª giornata di Serie C 202526. Pagelle Juventus Next Gen Ascoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 22ª giornata di Serie C 202526 Scaglia S. 7.5 – Tre parate decisive che sbarrano la strada alle minacce dell’Ascoli. Dimostra ancora una volta che, quando schierato, è una certezza assoluta di questa Juventus. Pedro Felipe 7 – Brivido in marcatura dopo pochi minuti, ma si riscatta alla grande con lo scorrere del tempo. Sfiora il gol nel primo tempo, ne salva uno in spaccata nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Next Gen Ascoli: eterno Guerra, Cudrig illumina. Scaglia eroico e Pedro Felipe…VOTI

Leggi anche: Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE: Scaglia vola su D’Uffizi, risponde Pedro Felipe andando vicinissimo al gol

Leggi anche: Pagelle Juventus Next Gen Pianese: giganteggia Pedro Felipe, l’attacco non incide VOTI

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie C | Livorno-Juventus Next Gen 1-2, le pagelle: Nwachuwku disastroso, non basta Di Carmine; Juve Next Gen di rimonta a Livorno: Puczka e Guerra firmano il successo; Serie C | Livorno-Juventus Next Gen 1-2, Venturato: Primo tempo importante, l'espulsione ha cambiato la partita; Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C.

Juventus Next Gen - Pagelle Juventus Next Gen Carpi: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di Serie C 2025/26 Pagelle Juventus Next Gen Carpi: i voti e i giudizi ai protagonisti del mat ... juventusnews24.com