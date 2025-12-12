Pagelle Juventus Next Gen Pianese | giganteggia Pedro Felipe l’attacco non incide VOTI

Nella 18ª giornata di Serie C 2025/26, Juventus Next Gen affronta la Pianese in un match ricco di emozioni. Ecco i voti e i giudizi ai protagonisti, con Pedro Felipe in evidenza, mentre l’attacco fatica a incidere. Analizziamo le prestazioni dei giocatori e i momenti salienti dell’incontro.

di Marco Baridon Pagelle Juventus Next Gen Pianese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 18ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Pagelle Juventus Next Gen Pianese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 18ª giornata di Serie C 202526 Mangiapoco 6 – Protetto bene dalla sua difesa. Alza sopra la traversa una punizione di Bertini nei primi 45? e basta. Serata tranquilla per il numero 22, che telecomanda comunque bene la squadra dalle retrovie. Turicchia 6 – È colui che si alza di più dei tre difensori, andando a supportare bene le trame offensive. Juventusnews24.com

Diretta Juve Next Gen-Pianese: risultato in tempo reale. Birindelli sfida il suo passato - I bianconeri di Brambilla in campo nell'anticipo del girone B di Serie C per accorciare le distanze in ottica playoff ... tuttosport.com