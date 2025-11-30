L' ufficio postale di Schiavi d' Abruzzo chiude per un mese | iniziano i lavori del progetto Polis

Arriva anche a Schiavi d’Abruzzo il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Nelle prossime settimane la sede sarà interessata lavori di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

