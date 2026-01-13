Oscar 2026 iniziate le votazioni per le nomination | come funzionano e quando verranno annunciati i candidati

Sono aperte le votazioni per le nomination degli Oscar 2026, giunti alla loro 98ª edizione. Dal 12 al 17 gennaio, i membri dell’Academy hanno la possibilità di esprimere le proprie preferenze, determinando così i candidati che concorreranno ai premi cinematografici più prestigiosi. Le nomination saranno annunciate ufficialmente nei prossimi giorni, segnando un momento importante nel calendario degli eventi dell’industria del cinema.

Parte ufficialmente il conto alla rovescia degli Oscar 2026, 98esima edizione degli Academy Awards. Alle 9 del mattino (ora del Pacifico, le 18 italiane) di lunedì 12 gennaio si è infatti aperta una finestra di cinque giorni destinata a definire le candidature per i premi cinematografici più importanti della stagione. Chiamati al voto gli oltre 11 mila membri dell’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che potranno esprimere la loro preferenza fino alle 17 di venerdì 16 gennaio. L’annuncio ufficiale delle nomination è previsto per il 22 gennaio in diretta streaming alle ore 14.30 italiane. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Oscar 2026, iniziate le votazioni per le nomination: come funzionano e quando verranno annunciati i candidati Leggi anche: Oscar 2026, quando verranno annunciate le nomination ufficiali Leggi anche: Movieplayer Awards 2026: ecco le nomination, al via le votazioni per i film e le serie TV dell'anno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. I film favoriti agli Oscar 2026 emergono chiaramente dagli esiti dei Critics' Choice Awards - E ci sono indicazioni anche rispetto ai Golden Globe (molto discussi rispetto al tema delle serie snobbate dalle nomination) ... gqitalia.it

Golden Globe 2026: i vincitori che stanno già cambiando la corsa agli Oscar - Golden Globe 2026: i veri vincitori, il significato dei premi e cosa cambia ora nella corsa agli Oscar tra cinema e serie TV. msn.com

I 24 film proposti dall’Italia per gli Oscar 2026: la lista completa - Oggi l’Associazione Anica ha reso noti i 24 film italiani che si sono proposti per la categoria Migliore Film Internazionale: una cinquina ... iodonna.it

Ventennale della morte di Oscar Di Prata. Quei lontani viaggi in cerca della Bellezza. 1. Nello studio dell’artista. Oscar Di Prata. 10 agosto. Compleanno del pittore. 10 agosto 1910/ 5 gennaio 2016. Finite le scuole ed iniziate le vacanze, felice sorpresa fu post - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.