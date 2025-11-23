L' addio a Ornella Vanoni tutti i vip alla camera ardente | da Fabio Fazio a Liliana Segre fino a Gabriele Salvatores

Milanotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di 5mila persone nella mattina di domenica si sono messe silenziosamente in fila per salutare e omaggiare Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni venerdì nella sua Milano. Tra loro non sono mancati i tanti volti noti che avevano avuto il piacere di condividere con l'iconica artista un pezzetto di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

