L' addio a Ornella Vanoni tutti i vip alla camera ardente | da Fabio Fazio a Liliana Segre fino a Gabriele Salvatores

Più di 5mila persone nella mattina di domenica si sono messe silenziosamente in fila per salutare e omaggiare Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni venerdì nella sua Milano. Tra loro non sono mancati i tanti volti noti che avevano avuto il piacere di condividere con l'iconica artista un pezzetto di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - L'addio a Ornella Vanoni, tutti i vip alla camera ardente: da Fabio Fazio a Liliana Segre, fino a Gabriele Salvatores

Milano dice addio a Ornella Vanoni. Nel quartiere di Brera dove viveva la conoscevano tutti e per tutti aveva sempre un sorriso. Il sindaco Beppe Sala ha proclamato per lunedì il lutto cittadino e la ricorda come «una donna libera» come «la sua Milano, che l'h - facebook.com Vai su Facebook

Morta Ornella Vanoni, addio alla regina della canzone d'autore - la Repubblica Vai su X

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo. La bara "semplice" e una sua canzone in sottofondo. Fiorella Mannoia: «I nostri discorsi in camerino? Irripetibili» - Nel quartiere di Brera dove viveva la conoscevano tutti e per tutti aveva sempre un sorriso. Da ilmessaggero.it

L’addio a Vanoni e la lunga fila alla camera ardente. Poi l'abbraccio di Renato Zero al figlio di Ornella: "Mamma ha avuto una vita colma d’amore" - La grande cantante è morta la sera di venerdì 21 novembre e oggi, domenica, 23, e domani, lunedì 24, è stata allestita la ... Riporta today.it

L'ultima canzone di Ornella Vanoni: addio eterna diva ribelle - Il coro di saluti per l’interprete più libera e anticonvenzionale: «Fiera e autoironica, non si prendeva mai troppo sul serio» ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it