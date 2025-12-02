Piombino lavoratori senza formazione e visite mediche | multa e denuncia per la titolare di un' azienda

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Livorno, insieme ai colleghi di Piombino, hanno denunciato la titolare di un'attività dopo aver riscontrato irregolarità nella normativa di settore. Durante un controllo, i militari dell'Arma hanno rilevato che la donna non avrebbe provveduto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it