Oggi 17 gennaio Sant’Antonio abate | il gigante del deserto che vince il male e protegge gli animali

Il 17 gennaio si celebra Sant’Antonio abate, eremita del III secolo noto come protettore degli animali e combattente contro il male. Considerato un taumaturgo, questa figura religiosa rappresenta la forza spirituale e la cura per gli animali, simbolo di protezione e di lotta alle insidie del male. La sua figura è ancora oggi venerata come esempio di fede e dedizione.

Molto venerato in tante località italiane e non solo, sant'Antonio abate, di cui ricorre oggi, 17 gennaio, la memoria liturgica fu un eremita del III secolo. Visse nel periodo della persecuzione dell'imperatore Diocleziano, e come ricorda il Martirologio Romano, in quella circostanza sostenne i confessori della fede. La sua data di nascita con molta probabilità è collocata per il 250 a Coma, in Egitto. I suoi genitori erano dei ricchi agricoltori che morirono quando lui era un ragazzo all'incirca di 18 anni. Lui sentì la chiamata alla vita religiosa mentre era intento a meditare leggendo il Vangelo.

