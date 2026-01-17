Nuovi tentativi di truffa | il volantino affisso anche su alcuni condomini lecchesi

Nelle zone di Lecco, si sono segnalati nuovi tentativi di truffa attraverso volantini falsi, attribuiti al Ministero dell'Interno. Questi volantini, affissi anche in alcuni condomini, sembrano essere un inganno volto a entrare nelle abitazioni sotto false pretese. È importante prestare attenzione a queste iniziative ingannevoli e verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ufficiali.

Nuovi tentativi di truffa anche nel Lecchese, questa volta con la scusa di un falso volantino a firma del ministero dell'interno ideato molto probabilmente per riuscire a penetrare comodamente nelle abitazioni a fare razzìa. L'allarme è stato lanciato nelle scorse ore proprio dalla questura cittadina, rilanciando una nota della polizia di stato a livello nazionale. “Sono apparsi affissi presso alcuni condomini di Lecco e provincia, volantini come questo riportato, del quale la Polizia di Stato ne disconosce la provenienza - fanno sapere gli uffici della Questura di Lecco - Si tratta di evidenti tentativi di truffa e pertanto si invita la cittadinanza a diffidare da chi, in modo fraudolento, cercasse di utilizzarli al solo fine di volersi introdurre nelle proprie abitazioni e di segnalare al numero di emergenza 112 ogni situazione di criticità". 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Fingono di dover raccogliere soldi per conto del Comune: nuovi tentativi di truffa segnalati a Vasto Leggi anche: Trump rinvia al 2027 i nuovi dazi su mobili; ridotte le tariffe USA su alcuni marchi di pasta italiani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bollate, allerta truffe: falsi volantini del Ministero per entrare nelle case; Falso volantino con il logo del Ministero dell’Interno, la Polizia: “È una truffa”; Gerenzano: tentativi di truffa nelle abitazioni, l’allerta del Comune; Bollate allerta truffe | falsi volantini del Ministero per entrare nelle case. Nuovi tentativi di truffa: il volantino affisso anche su alcuni condomini lecchesi - L'allarme lanciato dalla questura: "Massima attenzione, segnalare al numero di emergenza 112 ogni situazione di criticità" ... leccotoday.it

