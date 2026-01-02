Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il rinvio al 2027 dell’introduzione dei nuovi dazi sui mobili imbottiti, da cucina e da bagno, inizialmente previsti per il 2026. Contestualmente, sono state ridotte le tariffe statunitensi su alcuni marchi di pasta italiani, in un contesto di modifiche alle politiche commerciali tra i due paesi.

Il presidente statunitense Donald Trump ha posticipato di un anno l’entrata in vigore dei nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, mobili da cucina e mobili da bagno, originariamente previsti per l’1 gennaio 2026. Il provvedimento, firmato poche ore prima della fine del 2025, rinvia quindi l’attuazione delle aliquote che, a settembre, erano state innalzate al 25% per mobili da cucina e imbottiti e che sarebbero dovute salire rispettivamente al 50% e al 30% entro il 2026. Parallelamente, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha diffuso nella notte alcune valutazioni anticipate sull’indagine antidumping relativa ad alcuni marchi di pasta italiani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump rinvia al 2027 i nuovi dazi su mobili; ridotte le tariffe USA su alcuni marchi di pasta italiani

Leggi anche: Farnesina: “Gli Usa riducono i dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiana”

Leggi anche: Trump abolisce dazi su caffè, frutti esotici e carne bovina: "Niente tariffe su alcuni prodotti, non ne aggiungeremo altre sulla pasta italiana"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Donald Trump rinvia di un anno l’aumento dei dazi sui mobili; Trump rinvia l’aumento dei dazi al 50% e 30% sui mobili (non Ue); Trump riduce i dazi sulla pasta italiana e rinvia l'aumento delle tariffe sui mobili al 2027; Meloni telefona a Trump: “Sul Donbass decida Kiev”. Sconto degli Usa sulla pasta.

Donald Trump rinvia di un anno l’aumento dei dazi sui mobili - Il presidente USA ha firmato il provvedimento allo scadere del 2025, posticipando l'aumento delle tariffe su mobili imbottiti e da cucina. ilfattoquotidiano.it