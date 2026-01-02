Trump rinvia al 2027 i nuovi dazi su mobili; ridotte le tariffe USA su alcuni marchi di pasta italiani
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il rinvio al 2027 dell’introduzione dei nuovi dazi sui mobili imbottiti, da cucina e da bagno, inizialmente previsti per il 2026. Contestualmente, sono state ridotte le tariffe statunitensi su alcuni marchi di pasta italiani, in un contesto di modifiche alle politiche commerciali tra i due paesi.
Il presidente statunitense Donald Trump ha posticipato di un anno l’entrata in vigore dei nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, mobili da cucina e mobili da bagno, originariamente previsti per l’1 gennaio 2026. Il provvedimento, firmato poche ore prima della fine del 2025, rinvia quindi l’attuazione delle aliquote che, a settembre, erano state innalzate al 25% per mobili da cucina e imbottiti e che sarebbero dovute salire rispettivamente al 50% e al 30% entro il 2026. Parallelamente, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha diffuso nella notte alcune valutazioni anticipate sull’indagine antidumping relativa ad alcuni marchi di pasta italiani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
