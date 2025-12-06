Vivi Cinema Young biglietti a 2,50 euro per i giovani dai 18 ai 35 anni

Romatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 dicembre i giovani dai 18 ai 35 anni hanno la possibilità di acquistare un carnet di tre biglietti del cinema a 7,50 euro totali. L'iniziativa si chiama “Vivi Cinema Young” e sarà attiva fino al 31 dicembre.Il progetto è promosso da Roma Capitale tramite l'ufficio di scopo Politiche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

vivi cinema young bigliettiA Roma arriva “Vivi Cinema Young”: 8mila biglietti scontati per gli under 35 - Parte oggi, 5 dicembre, “Vivi Cinema Young”, la nuova iniziativa dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni ... Riporta dire.it

Vivi Cinema & Teatro, lunghe code per acquistare il carnet: il sito funziona male - Per il quarto anno il Comune di Roma ha lanciato il progetto ViviCinema&Teatro che mira a rilanciare il settore rendendo più accessibile il costo di accesso ... Si legge su romatoday.it

Vivi Cinema e Teatro: sei biglietti a 25 euro - Torna nella Capitale la terza edizione del progetto ViviCinema&Teatro realizzato dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dalla Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con ... Da romatoday.it

Al cinema con soli 3,5 euro: dove e quando prendere i biglietti scontati - Se una fetta sempre più ampia di pubblico è ormai convinta che vedere film al cinema si stia trasformando in un'attività sempre più costosa, che non tutte le famiglie si possono permettere, le ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vivi Cinema Young Biglietti