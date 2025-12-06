Vivi Cinema Young biglietti a 2,50 euro per i giovani dai 18 ai 35 anni

Dal 5 dicembre i giovani dai 18 ai 35 anni hanno la possibilità di acquistare un carnet di tre biglietti del cinema a 7,50 euro totali. L'iniziativa si chiama “Vivi Cinema Young” e sarà attiva fino al 31 dicembre.Il progetto è promosso da Roma Capitale tramite l'ufficio di scopo Politiche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

