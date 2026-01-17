Napoli vs Inter 2-2 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti
Analizziamo la partita Napoli vs Inter 2-2, disputata nella ventesima giornata di Serie A, concentrandoci sugli aspetti tecnici e sui modelli di prestazione (P.R.M.) delle gare precedenti. Verranno evidenziate le azioni più significative, con particolare attenzione alle conclusioni pericolose provenienti dall’interno dell’area di rigore o nelle sue immediate vicinanze, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell’andamento delle due squadre.
Rivisitiamo tecnicamente Inter-Napoli, 2-2, Serie A, Ventesima Giornata. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 3-3; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 1-1; Secondo Tempo, 2-2. Percentuali Realizzative Totali:. 66,00% – 66,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 100,00% – 100,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 50,00% – 50,00%. Primo Tempo (1-1). 9?, Di Marco (Gol, 1-0). 26?, McTominay (Gol, 1-1). Primo Tempo: Inter veemente. Gli Azzurri reggono, con fatica, ma molto pericolosamente. E, soprattutto, con elevata qualità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
