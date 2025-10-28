Napoli vs Lecce | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Prima di Lecce-Napoli, rivisitiamo tecnicamente Napoli-Inter, Ottava Giornata di Serie A, 3-1. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 3-6; Primo Tempo, 1-5; Secondo Tempo, 2-0. Percentuali realizzative: 100,00% – 17,00%. P.R.M. tra Primo Tempo e Secondo Tempo: Primo Tempo, 100,00% – 00,00%; Secondo Tempo, 100,00% – 100,00%. Napoli-Inter, Primo Tempo (1-0): 8?, da Angolo, testa di Bastoni: Incrocio dei Pali sfiorato. 14?, pressioe alta di Barella su Spinazzola, la palla schizza verso Lautaro, che tira di prima intenzione: respinge Savic. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli vs Lecce: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti

