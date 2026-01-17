Napoli-Sassuolo streaming gratis? Dove vederla in diretta live
Per seguire in diretta Napoli-Sassuolo, molte piattaforme offrono servizi di streaming legali, alcuni dei quali gratuiti. È importante scegliere fonti affidabili per garantire qualità e rispetto delle normative sul copyright. In questa guida, troverai le opzioni disponibili per assistere alla partita in modo semplice e sicuro, con informazioni aggiornate per la stagione 2025-26.
Tra le partite di oggi presenti nel calendario della Serie A 2025-26, una delle più interessanti è Napoli-Sassuolo. Il match, che si giocherà allo stadio Maradona alle ore 18, vede di fronte due squadre dalle forze ovviamente molto diverse. Tuttavia, i partenopei sono sicuramente più preoccupati degli emiliani. Dopo i recuperi della 16° giornata, l’Inter è scappata a +6: gli impegni in Supercoppa Italiana e gli infortuni iniziano a pesare su una squadra che però continua a voler difendere lo Scudetto conquistato lo scorso anno. I neroverdi invece, seppur protagonisti di un mese molto negativo, sono comunque lontani dal terzultimo posto, ma devono rimanere concentrati per non rischiare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
