Il Napoli di Antonio Conte torna alla vittoria battendo il Sassuolo 1-0 grazie a Lobotka. Risultato che permette ai partenopei di mantenere il passo e di evitare la prima vera fuga dell’Inter, che nel pomeriggio aveva ottenuto una vittoria. La prestazione dei napoletani evidenzia l’importanza di ogni singolo punto nella corsa al vertice del campionato.

Una vittoria importante per il Napoli di Antonio Conte che batte il Sassuolo ed evita la prima vera fuga dell'Inter in campionato, con i nerazzurri vincenti nell'anticipo delle 15 contro l'Udinese in trasferta. Una gara sbloccata subito dal gol di Lobotka: al 7' lo slovacco si fionda su una palla vagante e sigla il vantaggio. Un primo tempo che però è tutto di marca neroverde: è il Sassuolo a essere più pericoloso creando le migliori occasioni e trascinato dal talento di Laurientè, rebus per la difesa azzurra. Milinkovic salva il risultato su Lipani a inizio ripresa. Poi l'infortunio di Elmas - botta alla testa - porta ai primi cambi: Lang, Politano e Mazzocchi danno forze fresche a una squadra in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Sassuolo 1-0: basta Lobotka a Conte per ritrovare il sorriso

Leggi anche: Lobotka sblocca Napoli-Sassuolo, non segnava dall’agosto 2022

Leggi anche: Conte Napoli, non solo il caso Lobotka: cosa sta succedendo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Diretta Napoli - Sassuolo (1-0) Serie A 2025; Napoli-Sassuolo 1-0, Lobotka regala tre punti agli azzurri di Conte; Pronostico Napoli-Sassuolo quote analisi 21ª giornata Serie A; Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A.

Napoli – Sassuolo 1-0, cronaca e highlights: Partenopei non belli ma vincenti! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Elmas tira, Muric para ma Lobotka trova il suo primo gol in campionato e vince la partita! generationsport.it