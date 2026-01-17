Napoli-Sassuolo 1-0 | basta Lobotka a Conte per ritrovare il sorriso
Il Napoli di Antonio Conte torna alla vittoria battendo il Sassuolo 1-0 grazie a Lobotka. Risultato che permette ai partenopei di mantenere il passo e di evitare la prima vera fuga dell’Inter, che nel pomeriggio aveva ottenuto una vittoria. La prestazione dei napoletani evidenzia l’importanza di ogni singolo punto nella corsa al vertice del campionato.
Una vittoria importante per il Napoli di Antonio Conte che batte il Sassuolo ed evita la prima vera fuga dell'Inter in campionato, con i nerazzurri vincenti nell'anticipo delle 15 contro l'Udinese in trasferta. Una gara sbloccata subito dal gol di Lobotka: al 7' lo slovacco si fionda su una palla vagante e sigla il vantaggio. Un primo tempo che però è tutto di marca neroverde: è il Sassuolo a essere più pericoloso creando le migliori occasioni e trascinato dal talento di Laurientè, rebus per la difesa azzurra. Milinkovic salva il risultato su Lipani a inizio ripresa. Poi l'infortunio di Elmas - botta alla testa - porta ai primi cambi: Lang, Politano e Mazzocchi danno forze fresche a una squadra in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
