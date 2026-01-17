Lobotka sblocca Napoli-Sassuolo non segnava dall’agosto 2022

Stanislav Lobotka apre le marcature nel match tra Napoli e Sassuolo, segnando dopo oltre un anno dall’ultima rete. Al settimo minuto, il centrocampista slovacco sfrutta una respinta del portiere Muric su tiro di Elmas, trovando il modo di insaccare con un tiro al volo. Questa rete rappresenta un momento importante per Lobotka e per la squadra partenopea, che cerca continuità nel campionato.

Stanislav Lobotka sblocca dopo sette minuti di gioco Napoli-Sassuolo con un tiro al volo dopo la respinta del portiere Muric su una conclusione di Elmas. Il centrocampista slovacco non segnava dall’agosto 2022, prima partita di stagione contro il Verona. La stagione del terzo scudetto, quello con Luciano Spalletti. Da allora, lo slovacco non ha mai più segnato. Tre anni e mezzo dopo, è tornato al gol. Stavolta in casa, al Maradona. È il suo terzo gol con la maglia del Napoli in sette stagioni in azzurro. Il Napoli è momentaneamente a 43 punti in classifica, a -6 dall’Inter capolista, che oggi ha vinto 1-0 contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

