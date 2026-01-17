Napoli è la vittoria di Mazzocchi Vergara Juan Jesus È la vittoria delle seconde linee

Il Napoli ottiene una vittoria importante contro il Sassuolo, grazie anche alle prestazioni di Mazzocchi, Vergara e Juan Jesus. La partita, difficile e combattuta, ha visto i partenopei resistere alla pressione avversaria, difendendo con determinazione il vantaggio iniziale di Lobotka. Un risultato che dimostra la solidità della squadra, anche grazie alle seconde linee, e permette di mantenere saldo il cammino in campionato.

La vittoria era fondamentale ed è arrivata con grande sofferenza. Il Napoli ha difeso coi denti il gol in apertura di Lobotka contro un Sassuolo che non ha messo il muro ma ha giocato e anche bene. A fare notizia, però, sono ancora gli infortuni. Rrahmani esce toccando la coscia, Politano nel finale pure con un risentimento. Nel primo tempo, il Napoli parte su ritmi alti ed è soprattutto a destra che si vedono gli spunti più pericolosi con Vergara che dispensa assist per Hojlund anticipato di poco. Ma è con una splendida azione in uscita a sinistra che arriva la rete. Spinazzola per Elmas che tira, respinta del portiere e Lobotka col piattone piazza sotto la traversa tornando al gol dopo 3 anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

