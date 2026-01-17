Napoli 11enne precipita da parcheggio di un centro commerciale con la minimoto è grave

Un ragazzino di 11 anni è rimasto gravemente ferito a Napoli dopo essere caduto dal secondo piano di un parcheggio di un centro commerciale mentre guidava una minimoto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità. Le cause sono ancora in fase di accertamento, e il giovane è sotto le cure dei medici.

Un ragazzino di 11 anni è precipitato da un'altezza di circa 4 metri ed è in prognosi riservata. L'episodio è avvenuto al secondo piano del parcheggio del centro commerciale "La Birreria", a Miano, quartiere a Nord di Napoli. Al momento della caduta, l'11enne risultava essere alla guida della sua minimoto. Indagano i carabinieri. Nel dettaglio, starebbero valutando a quale velocità il ragazzino guidava la mini moto da cross e starebbero verificando le presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza per accertare la dinamica della caduta.

