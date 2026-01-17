Parcheggio del Centro Commerciale 11enne precipita nel vuoto da 4 metri

Un bambino di 11 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un'altezza di circa 4 metri nel parcheggio di un centro commerciale dell'area metropolitana di Napoli. Attualmente si trova in prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, mentre il personale sanitario presta le cure necessarie.

Bambino in prognosi riservata, dopo un volo di circa 4 metri nel parcheggio di un noto centro commerciale dell'area metropolitana di Napoli. Il bambino, 11 anni, si trovava al 2 piano dell’area parcheggio e stava guidando un Lem (piccola moto da cross a scoppio) quando è finito contro il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

