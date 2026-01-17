Moviola Udinese Inter dubbi sulla direzione di Di Bello | due episodi al centro delle polemiche

L'arbitraggio di Marco Di Bello durante la partita tra Udinese e Inter ha sollevato diverse discussioni, in particolare riguardo a due episodi chiave. Nonostante la vittoria dell’Inter al Bluenergy Stadium, le decisioni prese dall’arbitro sono state oggetto di analisi e critiche da parte di tifosi e commentatori. In questa analisi, esaminiamo nel dettaglio le situazioni più discusse, cercando di offrire un quadro obiettivo e accurato.

Nonostante il successo dell'Inter al Bluenergy Stadium, la prestazione arbitrale di Marco Di Bello è finita al centro delle polemiche. Il momento più discusso è arrivato al 70': l'intervento di Carlos Augusto su Davis, punito con una punizione dal limite e un cartellino giallo, ha sollevato molte perplessità tra i nerazzurri. Moviola Udinese-Inter, il giudizio di Luca Marelli: "Non c'è fallo e non c'è giallo" Dagli studi di DAZN, l'esperto arbitrale Luca Marelli ha analizzato l'episodio, confermando le proteste della squadra di Cristian Chivu. Secondo Marelli, il difensore brasiliano è arrivato nettamente prima sul pallone, deviandolo in anticipo rispetto all'attaccante dell'Udinese.

