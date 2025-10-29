Moviola Juve Udinese LIVE | gli episodi dubbi del match

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moviola Juve Udinese: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve affronta l’ Udinese per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro Di Bello. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Rossi M.  e  Bercigli, mentre il quarto ufficiale sarà  Bonacina. La direzione del VAR vedrà all’opera l’arbitro Paterna con il supporto dell’arbitro Guida. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE UDINESE LIVE 28? YILDIZ ILLUMINA MA POI. – Grande azione offensiva della Juventus con il recupero palla dal basso poi palla per Vlahovic che tocca di prima per Yildiz: il turco si libera di un avversario e poi prova l’assist al posto del tiro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

