Moviola Cagliari Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

Seguiamo insieme gli episodi più discussi della moviola durante la partita tra Cagliari e Juventus, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A 202526. Analizziamo in modo obiettivo e dettagliato gli episodi più dubbi e controversi, offrendo un quadro chiaro e preciso delle decisioni arbitrali durante il match.

Moviola Cagliari Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 21ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve affronta il Cagliari nella 21ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l'incontro Massa. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati De Giudici e Moro, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Ferrieri Caputi. Al VAR opererà Ghersini, supportato dall'assistente Guida nel ruolo di AVAR. L'analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. CAGLIARI JUVE LIVE 1? FISCHIO D'INIZIO – Cominciata Cagliari Juve. IN AGGIORNAMENTO .

