È morto Tony Dallara vincitore a Sanremo con Romantica e tra i primi urlatori

Tony Dallara è morto a 89 anni: fu uno dei primi “urlatori” della musica italiana, lanciato dal successo di Come prima e vincitore del Festival di Sanremo 1960 con Romantica insieme a Renato Rascel. Si è spento all’età di 89 anni Tony Dallara, cantante che ha segnato una fase di trasformazione profonda nella musica leggera italiana. Nato Antonio Lardera, è stato uno degli interpreti più popolari del suo tempo, capace di incidere sul gusto del pubblico e di modificare il modo stesso di intendere l’interpretazione vocale. Il suo nome resta legato a brani entrati stabilmente nella memoria collettiva, da Come prima a Romantica ( con cui vinse il Festival di Sanremo), passando per Ti dirò e Bambina, bambina, canzoni che tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta dominarono classifiche, radio e programmi televisivi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - È morto Tony Dallara, vincitore a Sanremo con Romantica e tra i primi urlatori Leggi anche: Morto Tony Dallara, l’urlatore della musica italiana: con Romantica vinse Sanremo e Canzonissima Leggi anche: Tony Dallara morto, il cantante di "Come prima" aveva 89 anni: vinse Sanremo nel 1960 con "Romantica" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tony Dallara è morto a 89 anni, rivoluzionò la canzone italiana - Tony Dallara, il pioniere degli " urlatori " che rivoluzionò la canzone italiana, è morto oggi all'età di 89 anni. msn.com

