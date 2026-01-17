Morto Commisso presidente Fiorentina

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è deceduto. La notizia è stata ufficialmente comunicata sul sito della società viola. Commisso aveva assunto il ruolo di presidente con l’obiettivo di rafforzare il club e promuovere la crescita della squadra. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del calcio e per i tifosi della Fiorentina.

08.00 07.06 Meloni: Groenlandia responsabilità Nato22.40 Anticipo Serie A, Pisa-Atalanta 1-122.10 Zelensky:attesi nuovi massicci attacchi21.15 E' morto il cantante Tony Dallara20.20 Leyen: Mercosur risultato generazione19.20 Tajani sente Rubio: "Visione comune"18.25 Pahlavi: tornerò in Iran, regime cadrà17.32 Groenlandia,Trump:sostegno Paesi o dazi p.547 SETTIMANA IN TV"LA PRESIDE", il lunedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e ai video della conferenza stampa 1 e 2 "DON MATTEO 15", il giovedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "PRIMA DI NOI", la domenica, ore 21. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: **Calcio: Fiorentina, morto il presidente Commisso** Leggi anche: È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso; Fiorentina, è morto il presidente Rocco Commisso; E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente; È morto Rocco Commisso, la Fiorentina piange il suo Presidente. Pagina 1 | Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: "Ci mancherai sempre" - La notizia l'ha data il club viola con un comunicato in cui sono presenti le parole della famiglia e quelle di Mediacom. corrieredellosport.it

Fiorentina in lutto, morto il presidente Rocco Commisso - L'annuncio è stato dato sui social dal club viola:: 'Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, Ci manchi e ci mancherai sempre' ... adnkronos.com

Morto Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina - Appassionato di calcio fin da ragazzo, nel 2017 Commisso acquista la quota di maggioranza dei New York Cosmos, club militante nella seconda divisione nordamericana, salvandolo dal fallimento e ... tg.la7.it

È morto Rocco Commisso, addio al presidente della Fiorentina #commisso #fiorentina

Fiorentina, è morto il presidente Rocco Commisso: aveva 76 anni #SkySport x.com

ULTIM'ORA Fiorentina, è morto il Presidente Rocco Commisso. Aveva 76 anni ed era malato da tempo. Passionale, innamorato dell’Italia e da sempre affascinato dal desiderio di voler lasciare il segno come il suo viola park center e il rigener - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.