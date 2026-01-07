Conferenza stampa Miretti | Non vivo il gol con ossessione C’è una cosa che è cambiata rispetto alla mia prima stagione alla Juventus

Durante la conferenza stampa, Miretti ha condiviso la sua prospettiva sul gol, sottolineando di non viverlo con ossessione. Ha anche evidenziato come, rispetto alla sua prima stagione alla Juventus, ci siano stati cambiamenti nel suo approccio e nella sua crescita personale e professionale. Le sue parole riflettono un percorso di maturazione e un focus costante sul miglioramento continuo, senza eccessi emotivi legati alla rete.

Conferenza stampa Miretti: «Non vivo il gol con ossessione». Le dichiarazioni del centrocampista della Juve andato a segno contro il Sassuolo. Fabio Miretti è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus contro il Sassuolo. Le sue parole. PESO DEL GOL – « Non direi di togliersi un peso, non lo vivo con ossessione. Cerco di fare una buona prestazione, il goal poi arriva » DOVE PUO’ ARRIVARE LA JUVE – « Dove si può arrivare lo vedremo solo con il tempo, siamo una squadra giovane e con ampi margini di crescita per arrivare a un livello che ci porti in alto. Quando non lo so, solo il tempo ce lo dirà » CAMBIAMENTI – « Rispetto alla mia prima stagione qui ho 100 presenze in più in A, anche la stagione al Genoa mi ha aiutato e sono migliorato da tanti punti di vista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Miretti: «Non vivo il gol con ossessione. C’è una cosa che è cambiata rispetto alla mia prima stagione alla Juventus» Leggi anche: Spalletti e la prima conferenza stampa alla Juventus: «Squadra ben allenata che può puntare in alto. Rientreremo nel giro scudetto» Leggi anche: David Juventus, Spalletti spegne il caso con una battuta: la frase ironica in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Roma La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Conferenza stampa Miretti: «Non vivo il gol con ossessione»; Miretti in conferenza: “Non abbiamo fatto niente, dobbiamo avere continuità. Mi sento migliorato”; Sassuolo-Juventus, Miretti in conferenza: 'Solo il tempo ci dirà dove possiamo arrivare'; Sassuolo-Juventus, niente conferenza stampa pre gara per Grosso e Spalletti. Juve, Miretti: "Buone sensazioni ma non abbiamo fatto ancora niente. Possiamo crescere ancora" - Fabio Miretti, calciatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria di oggi per 3- tuttomercatoweb.com

