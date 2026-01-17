Milano-Cortina 2026 | da Cremona a Brescia ecco la spettacolare 41esima tappa della Fiamma Olimpica

Il 6 febbraio 2026 si avvicina, segnando l’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina. La Lombardia si prepara a essere protagonista, con l’attenzione rivolta alla spettacolare 41esima tappa della Fiamma Olimpica, che attraversa Cremona e Brescia. Un momento di grande valore simbolico e culturale per la regione, che si prepara ad accogliere l’evento internazionale con entusiasmo e orgoglio.

Brescia, 17 gennaio 2026 – Il 6 febbraio, giorno dell’inaugurazione dell e Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si avvicina e la Lombardia diventa sempre più protagonista. Quella di sabato risulta infatti una giornata tutta a tinte regionali per il percorso della Fiamma Olimpica. Sfilano gli eroi dei giorni del Covid. Silenzio all’accensione del braciere La 41esima tappa è partita, poco dopo le ore 8, nella mattinata a Cremona. I tedofori (circa 30, quasi tutti bresciani ma la lista è top-secret) sono partiti presso il centro CR2 Sinapsi, nel parco del Morbasco. La fiaccola è stata poi accesa in largo Moreni quindi ha percorso viale Po, piazza Cadorna, via Giordano, via Mosa, via Santa Maria in Betlem, via Gaspare Pedone, via Bonomelli; fino ad arrivare in piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria e piazza del Comune poco dopo le 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

