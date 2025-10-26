Atalanta-Milan | data luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà in conferenza stampa i temi principali di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma martedì 28 ottobre alle ore 20:45 alla 'New Balance Arena'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
#Milan, il gigante d’area di rigore te lo porta #Moncada: corsa a due con l’Atalanta - facebook.com Vai su Facebook
Primavera 1, Atalanta-Milan: dove vederla in TV e streaming - X Vai su X
Milan, si pensa già all'Atalanta: questa mattina seduta di scarico a Milanello - 2 a San Siro contro il Pisa di Gilardino, nel match valido per l'ottava giornata di Serie A 2025/26, riuscendo anzi ad acciuffare il pareggio ... Secondo milannews.it
DIRETTA/ Atalanta Milan Primavera (risultato finale 0-0): è un pareggio senza reti! (19 ottobre 2025) - 0: occasione sprecata per la Dea che non riesce a superare dei solidi rossoneri. Si legge su ilsussidiario.net
Musah all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto - Yunus Musah sarà un giocatore dell’Atalanta, a chiusura di una trattativa impostata già quasi due settimane fa. Si legge su gazzetta.it