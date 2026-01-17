Meteo Roma del 17-01-2026 ore 19 | 15

Il 17 gennaio 2026 a Roma si prevede un clima generalmente stabile, con nuvolosità variabile e poche precipitazioni isolate. Durante la giornata, le condizioni resteranno tranquille con temperature in lieve aumento o stabili. La sera e la notte offriranno un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, senza significativi cambiamenti rispetto alle ore precedenti. Le previsioni sono fornite dal Centro Meteo Italiano.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al mattino tempo in prevalenza stabile comune di Luni trans pioviggini solo sulla Liguria al pomeriggio piovaschi anche sulla Lombardia tempo invariato altrove in serata e nottata attese deboli precipitazioni anche sui rilievi centro-occidentali con Nevada 1005 1300 al centro mattino poco è un regolamenti nuvoloso isolate precipitazioni sul grossetano al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali in serata e nottata tempo ancora stabile con nuvolosità alternate a schiarite atwood al mattino cielo in prevalenza soleggiato i qualche addensamento atteso tra Puglia e Sardegna al pomeriggio velature in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco nuvolosi e temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 17-01-2026 ore 19:15 Leggi anche: Meteo Roma del 01-01-2026 ore 19:15 Leggi anche: Meteo Roma del 15-01-2026 ore 19:15 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meteo Roma: oggi nubi sparse, Sabato 17 sereno, Domenica 18 cielo coperto; Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 17 Gennaio 2026; Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del 15 gennaio 2026; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate. Meteo Roma – Weekend ancora asciutto, poi la prossima settimana torna la pioggia; le previsioni - occidentale piloterà nubi sul Lazio con ritorno di qualche pioggia su Roma. centrometeoitaliano.it

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 17 Gennaio 2026 previsioni - Meteo Roma e Lazio per sabato 17 gennaio 2026: cielo coperto, piogge residue al mattino e graduale miglioramento nel pomeriggio. romadailynews.it

Meteo Roma del 16-01-2026 ore 19:15 - meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al mattino tempo in prevalenza stabile comune di Luni Transit pioviggini Solo sulla ... romadailynews.it

Nei giorni scorsi Roma ha dovuto affrontare l’allerta meteo e il maltempo. Un banco di prova che ha fatto emergere in modo evidente le fragilità e l’abbandono nel quale versa la città: strade allagate, disagi, criticità diffuse. Roma cade a pezzi e nel momento in - facebook.com facebook

Allerta meteo a Roma, oggi niente discesa della Befana a Piazza Navona per motivi di sicurezza. Lucarelli: "Piazza Navona chiude un'edizione partecipata e di qualità" #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.