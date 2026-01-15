Meteo Roma del 15-01-2026 ore 19 | 15

Il meteo di Roma del 15 gennaio 2026 prevede condizioni generalmente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata. Durante il giorno, si registreranno velature senza precipitazioni significative, e le temperature rimarranno stabili o in lieve aumento. Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, con condizioni di tempo favorevole e poche variazioni rispetto alle giornate precedenti.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al mattino tempo in prevalenza stabile comune di Luni Transit pioviggini Solo sulla Liguria al pomeriggio piovaschi anche sulla Lombardia tempo invariato altrove in serata e nottata attese deboli precipitazioni anche sui rilievi centro-occidentali con Nevada 1005 1300 Al Centro Nettuno poco è un regolamenti nuvoloso isolate precipitazioni sul grossetano al pomeriggio non sono appesi i cambiamenti sostanziali in serata e nottata tempo ancora stabile con nuvolosità alternate a schiarite su del mattino cielo in prevalenza soleggiato i qualche addensamento atteso tra Puglia e Sardegna al pomeriggio velature in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

Meteo Roma – Stabilità in compagnia dell’alta pressione, ma con cieli coperti. Ecco le previsioni - Tempo asciutto con molte nubi e clima mite fino al weekend; possibile ritorno delle piogge a inizio settimana. centrometeoitaliano.it

Meteo Roma – Tempo stabile e asciutto fin verso il weekend e con clima mite, ma molti disturbi nuvolosi - Tempo stabile ma con disturbi nuvolosi e che si dovrebbe mantenere asciutto anche nel weekend, ma a seguire possibile peggioramento ... centrometeoitaliano.it

Aria frizzantina questa mattina non trovate Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti #segnalazionimeteoromaeprovincia #meteo #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #inverno #inverno2026 #neve #nevearoma #analisimodelli #te - facebook.com facebook

Allerta meteo a Roma, oggi niente discesa della Befana a Piazza Navona per motivi di sicurezza. Lucarelli: "Piazza Navona chiude un'edizione partecipata e di qualità" #ANSA x.com

