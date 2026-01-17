Meloni a Tokyo | Con me Italia protagonista

Durante la visita a Tokyo, Meloni ha sottolineato l'importanza di rafforzare la presenza internazionale dell’Italia, auspicando una posizione più ambiziosa e in linea con le capacità del paese. La premier ha evidenziato l’impegno nel promuovere un ruolo più attivo e riconosciuto sulla scena globale, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità italiane attraverso una politica estera più incisiva e strategica.

«Da almeno tre anni cerco di lavorare a una postura internazionale dell’Italia più ambiziosa, che sia in linea con il suo ruolo, che sia in linea con le sue potenzialità. Chiaramente, l’Unione Europea, l’Europa, il Mediterraneo, gli Stati Uniti rimangono i nostri riferimenti essenziali, ma io penso che sia fondamentale lavorare a un ruolo di maggiore protagonismo anche su altri quadranti». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni spiega la sua politica internazionale in un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Tokyo. «Perché questo ci consente, particolarmente con le nazioni che si direbbe like-minded, con le nazioni affini, di affrontare molte questioni che sono fondamentali di fronte a una situazione internazionale complessa», conclude. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Italia-Giappone, l'arrivo di Giorgia Meloni a Tokyo Leggi anche: Spazio, Meloni: "Con 7,5 miliardi di investimenti, Italia tornata protagonista" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Meloni a Tokyo: «Con me Italia protagonista»; Cosa è andata a fare Giorgia Meloni in Giappone; Meloni: «L’Artico sia priorità per Ue e Nato». Tajani: «Prepariamo missione imprenditori»; Gli affari italiani in Giappone, l’export vale 8 miliardi. Moda protagonista. Meloni a Tokyo: «Con me Italia protagonista» - La conferenza stampa della premier dal Giappone: vorrei un'Italia più ambiziosa, in linea con il suo ruolo e le sue potenzialità ... open.online

Meloni arrivata a Tokyo, domani bilaterale con Takaichi - Missione in Asia per Giorgia Meloni: a Tokyo l’incontro con la premier Sanae Takaichi per rafforzare il partenariato strategico Italia- adnkronos.com

Meloni arrivata a Tokyo, obiettivo salto di qualità nei rapporti Italia-Giappone - La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, è giunta questa mattina a Tokyo per la seconda tappa della missione ufficiale nel continente asiatico ... msn.com

Meloni da Tokyo: “Eventuale presenza in Groenlandia è da discutere in ambito Nato” x.com

Meloni a Tokyo, pranzo di compleanno con la premier giapponese #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/16/meloni-incontra-takaichi-crediamo-molto-nellalleanza-italia-giappone_129a9cd2-7dff-41d9-b343-7a1df3649657.html - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.