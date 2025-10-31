Spazio Meloni | Con 7,5 miliardi di investimenti Italia tornata protagonista
Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo scelto di destinare allo Spazio oltre 7,5 miliardi di euro. Un investimento record destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca e alle competenze. Risorse nazionali e Pnrr, che si traducono in catene del valore più solide, in una filiera industriale più competitiva, in servizi migliori per cittadini e imprese". Così la premier Giorgia Meloni, nel messaggio inviato alla 2° edizione degli Stati Generali Space Economy. "Oggi - evidenzia Meloni - l'Italia è tornata protagonista nella progettazione e nella costruzione di piccoli satelliti, attraverso la rete di Space Factory diffuse sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
