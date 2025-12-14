Via Poerio droga in casa | arrestato 47enne durante un controllo

Durante un controllo in via Poerio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 47enne napoletano con precedenti, trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti nella propria abitazione. L'intervento si è concluso con il fermo dell'uomo, evidenziando l'attività di contrasto alla droga nella zona.

Un controllo mirato in via Poerio si è concluso con un arresto per droga. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno fermato un 47enne napoletano, con precedenti anche specifici, trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti all’interno della propria. Napolitoday.it

