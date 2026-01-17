' Maranza' a Cornelia | l' inchiesta di RomaToday sul tavolo del prefetto Scatta maxi operazione di controllo

L'inchiesta di RomaToday sulle attività dei cosiddetti

È finita sul tavolo del prefetto l'inchiesta di RomaToday sul gruppo di "maranza" che hanno preso d'assedio il quartiere di Cornelia. Negli stessi giorni alcuni residenti sono scesi in piazza per chiedere maggiore sicurezza. Un allarme che è stato discusso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ieri il blitz dei carabinieri che hanno cinto d'assedio l'area del municipio Aurelio dove da troppo tempo secondo i residenti un gruppo di cosiddetti 'maranza' (composto da tunisini, marocchini ed egiziani) hanno instaurato la loro base a cielo aperto. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

