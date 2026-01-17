Manutenzione urgente del Canale di bonifica di Tombolo | previste modifiche della viabilità

Lunedì 19 gennaio, dalle 12.30 alle 17.30, via Pisorno e viale Mezzapiaggia saranno chiuse temporaneamente al traffico per lavori di manutenzione urgente sul Canale di bonifica di Tombolo. La chiusura interesserà entrambe le direzioni di marcia, garantendo la sicurezza durante le operazioni. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

Lunedì 19 gennaio, dalle 12.30 alle 17.30, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Pisorno e di viale Mezzapiaggia in entrambe le direzioni di marcia. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione del Canale di bonifica di Tombolo, interventi programmati dal Consorzio di Bonifica Basso Valdarno e finalizzati alla messa in sicurezza e al corretto funzionamento del sistema di scolo delle acque. La chiusura interesserà l’intero tratto compreso tra la rotatoria Fratelli Oreste ed Egidio Bani, situata all’ingresso est di via Pisorno, e il ristorante, posto in viale Mezzapiaggia, corrispondente all’ingresso ovest del viale e di via Pisorno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

