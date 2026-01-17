M5 è scontro sui tempi | Basta con gli annunci da campagna elettorale

Il dibattito sull’arrivo della metropolitana M5 a Monza si intensifica, evidenziando tensioni tra promesse elettorali e realizzazioni concrete. Mentre si susseguono annunci e attese, le diverse posizioni politiche si confrontano riguardo ai tempi e alle modalità di realizzazione dell’opera. La questione rimane centrale nel panorama locale, con attenzione alle tempistiche e alle priorità di sviluppo della città.

Sull'arrivo della metropolitana M5 a Monza, tra annunci e attese, si riaccende il confronto politico. A raffreddare l'ottimismo espresso dal sindaco Paolo Pilotto sulle tempistiche del prolungamento della linea lilla interviene la consigliera regionale e comunale monzese Martina Sassoli, che invita alla prudenza e richiama l'attenzione sui passaggi ancora irrisolti dal punto di vista amministrativo e finanziario. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva prospettato uno scenario serrato: se nel giro di poche settimane dovesse arrivare il via libera del ministero dell'Economia con i decreti attuativi a copertura dell'intero finanziamento – inclusi i 100 milioni mancanti – il bando di gara potrebbe essere pubblicato già a marzo.

