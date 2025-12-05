Quei messaggi di La Russa al Colle sui tempi della legge elettorale

Alla buvette di Montecitorio il presidente del Senato Ignazio La Russa (foto), in vena di confidenze, si lascia andare sul tema legge elettorale. Tema delicato, le regole della partita che deciderà gli equilibri della prossima legislatura. Anche i tempi sono importanti per chi, in primis Giorgia Meloni, vuole a tutti i costi approvare la legge: il confronto tra i partiti, infatti, entrerà nel vivo all'indomani del referendum sulla giustizia che dovrebbe essere fissato per marzo, così per dar vita al nuovo sistema il Parlamento avrà poco più di una anno dato che è opinione comune che le elezioni politiche si svolgeranno nella primavera 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quei messaggi di La Russa al Colle sui tempi della legge elettorale

