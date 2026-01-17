L' ultima intervista di Commisso | Vendere la Fiorentina? Mai

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha recentemente ribadito la sua volontà di non vendere il club, sottolineando l'importanza del rapporto con la squadra e il territorio. In un’intervista a La Nazione, ha condiviso i suoi pensieri sulla situazione attuale, evidenziando come problemi di salute abbiano limitato i suoi spostamenti, ma senza intaccare il suo impegno e la sua vicinanza alla Fiorentina.

AGI - "Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano li' ogni giorno, ma sono sempre aggiornato": lo raccontava Rocco Commisso in un'intervista rilasciata a La Nazione a dicembre in cui spiegava che i problemi di salute non gli permettevano "un viaggio cosi' lungo" come quello dagli Usa in Italia. Un mese dopo la sua morte, avvenuta la scorsa notte. Il patron viola aveva ribadito l'intenzione di non vendere malgrado le difficoltà della squadra, in piena zona retrocessione: "Tutte le aziende attraversano momenti di difficoltà ma la lungimiranza di chi guida una società sta proprio nel trarre insegnamento dai momenti bui per poter uscirne più forti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'ultima intervista di Commisso: "Vendere la Fiorentina? Mai" Leggi anche: Commisso, gioie e dolori con la Fiorentina. Le finali, il Viola Park, la morte di Barone. L’ultima intervista a La Nazione Leggi anche: Fiorentina, Commisso smentisce le voci di cessione e ribadisce: “La società non è in vendita” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Commisso, gioie e dolori con la Fiorentina. Le finali, il Viola Park, la morte di Barone. L’ultima intervista a; Chiamatemi Rocco: l'amore di Commisso per la Fiorentina, la cosa più bella che mi sono regalato; E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente. Il lutto del mondo del calcio; Fiorentina in vendita dopo la morte di Rocco Commisso?/ Ecco che cosa potrebbe accadere. Commisso, gioie e dolori con la Fiorentina. Le finali, il Viola Park, la morte di Barone. L’ultima intervista a La Nazione - La società viola acquistata nel luglio 2019, lo scoglio dello stadio, i trofei sfiorati e la tragedia della perdita dell’amico e collaboratore. msn.com

Fiorentina in vendita dopo la morte di Rocco Commisso?/ Ecco che cosa potrebbe accadere - La società potrebbe passare nelle mani dei figli oppure essere ceduta ... ilsussidiario.net

Rocco Commisso morto, la malattia e le cure prolungate: «Non posso fare un volo lungo per tornare in Italia» - Rocco Commisso è morto dopo un lungo periodo di cure negli Stati Uniti. msn.com

La mia ultima intervista per Milano Finanza «Acciaierie d'Italia ha bisogno di soldi, subito, e di una visione di lungo periodo, non di un fondo speculativo». Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco spiega a MF-Milano Finanza perché la causa gi - facebook.com facebook

La mia ultima intervista con @EugenioOccorsio per @repubblica, in cui parliamo dei risvolti economici della caduta del regime di Maduro in #Venezuela. L'articolo integrale puo' essere letto qui: repubblica.it/economia/2026/… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.