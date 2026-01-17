Commisso gioie e dolori con la Fiorentina Le finali il Viola Park la morte di Barone L’ultima intervista a La Nazione

Rocco Commisso, figura di spicco nel mondo del calcio italiano, ha guidato la Fiorentina per oltre sei anni, attraversando momenti di successo e sfide. La sua gestione ha lasciato un'impronta significativa, tra finali, progetti come il Viola Park e eventi tragici come la scomparsa di Barone. Questa intervista ripercorre il suo percorso, le emozioni vissute e il suo rapporto con la società viola, in un ricordo che rimarrà nella memoria dei tifosi.

Firenze, 17 gennaio 2026 – Sei anni e mezzo da guida della Fiorentina segnati da gioie e dolori, quelli di Rocco Commisso, scomparso oggi a 76 anni negli Stati Uniti. Le finali e il Viola Park. Acquistata nel luglio del 2019, durante la sua presidenza la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia. Ma l’eredità più evidente è il Rocco B. Commisso Viola Park, la casa della Fiorentina costruita a Bagno a Ripoli, che la famiglia ricorda come “segno indelebile dell'affetto e della voglia di guardare al futuro dei giovani”. La battaglia per lo stadio. Della sua storia fiorentina rimarrà anche la battaglia per lo stadio, una vicenda aspra per la quale Commisso si è speso assai. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commisso, gioie e dolori con la Fiorentina. Le finali, il Viola Park, la morte di Barone. L’ultima intervista a La Nazione Leggi anche: Commisso smentisce le ultime notizie sulla cessione della Fiorentina. Ecco cosa sta succedendo: continua la crisi Viola Leggi anche: Commisso vende la Fiorentina? Arriva il comunicato schietto del presidente della squadra viola! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Commisso, gioie e dolori con la Fiorentina. Le finali, il Viola Park, la morte di Barone. L’ultima intervista a. Rocco Commisso è morto dopo lunga malattia - "Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato" ... msn.com

Commisso: "La Fiorentina non si vende. Mi scuso con i tifosi: abbiamo bisogno di loro" - Non possiamo permetterci di andare in B" “La Fiorentina non è in ... gazzetta.it

Commisso: “La Fiorentina non è mai stata e non è in vendita” - Con una nota ufficiali la Fiorentina ha smentito le voci su una possibile cessione del club da parte di Rocco Commisso Inizio di campionato molto complicato per la Fiorentina. gianlucadimarzio.com

"Che giornata! Una giornata speciale che comincia 40 anni e 6 mesi fa. Quando a 17 anni sono arrivato a Livorno. Anni che hanno cementato un rapporto d’acciaio fatto di rispetto, condivisione, senso di appartenenza. Gioie e delusioni ma sempre a testa alta. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.