LIVE Italia-Georgia 7-6 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | match equilibrato per il Settebello

Segui la diretta dell'incontro tra Italia e Georgia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. Al termine del secondo quarto, il punteggio è di 7-6 a favore dell'Italia, con un match equilibrato e avvincente. Aggiorna la pagina per le ultime notizie e sviluppi in tempo reale.

Finisce il secondo quarto, Italia-Georgia 7-6. 1.56 Goooooooooool, Bruni trascina il Settebello, Italia-Georgia 7-6. 2.10 Rete di Tkeshelashvili, finta e tira in porta, Italia-Georgia 6-6. 2.36 Goooooooooooool, Di Somma di potenza sul primo palo, Italia-Georgia 6-5. 3.14 Tiro di Balzarini che finisce sul fondo. 4.59 Rete di Pjesivac, non molla la nazionale georgiana, Italia-Georgia 5-5. 5.20 Goooooooooooooool, Iocchi Gratta da pochi passi, Italia-Georgia 5-4. 6.01 Rete di Dadvani che sigla l'ennesimo pareggio, Italia-Georgia 4-4. 6.53 Goooooooooooooool, Alesiani dritto perfetto, Italia-Georgia 4-3.

EUROPEI 2026: IL SETTEBELLO TORNA IN ACQUA! Inizia la fase caldissima a Belgrado! Dopo aver dominato il girone iniziale a punteggio pieno, l’Italia debutta nel Girone F contro la Georgia. Con la nuova formula che abolisce i quarti, ogni match è una - facebook.com facebook

