LIVE Italia-Georgia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello per restare a punteggio pieno

Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Georgia, valida per la seconda fase degli Europei di pallanuoto 2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro tra le due squadre, offrendo aggiornamenti precisi e puntuali sull’andamento della partita. Restate con noi per tutte le informazioni sul match e sui risultati in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026, il Settebello inizia la seconda fase del torneo. Dopo 10 anni il Settebello trova la Romania agli Europei e la sconfigge 20-6, per la quindicesima volta nella storia della competizione continentale, vincendo di fatto il girone d’appartenenza. Undici italiani a segno con Mario Del Basso autore di una quaterna; triplette di Francesco Cassia e Francesco Condemi. Alla “Belgrade Arena” si era anche disputata l’ultima precedente sfida (11-5 il 13 gennaio 2016). L’Italia vince così il girone D e si appresta a sfidare il gruppo F della seconda fase con un bottino di 6 punti ottenuti con Romania e Turchia che la seguono ma senza più sfidarla. 🔗 Leggi su Oasport.it

