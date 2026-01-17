LIVE Conegliano-Bergamo 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro!

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e Bergamo, attualmente sul punteggio di 0-0. L’incontro fa parte della stagione A1 2026 e si svolge in diretta. Per aggiornamenti costanti e risultati, clicca sul link dedicato alla diretta. Inoltre, ricordiamo che la partita Monviso-Milano avrà inizio alle 20, con aggiornamenti disponibili sul nostro sito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 2-1 Errore al servizio Bergamo. 1-1 Attacco vincente di Mosser. 1-0 Primo tempo di Fahr, per poco non difende con il piede Bolzonetti. PRIMO SET 20.29 Questo lo starting six di Conegliano: Wolosz-Haak, Fahr-Chirichella, Gabi-Zhu e De Gennaro (libero) 20.28 Questo il sestetto di Bergamo: Eze-Kipp, Manfredini-Meli, Bolzonetti-Mosser ed Armini (libero) 20.25 Le due formazioni si sono affrontate pochi giorni fa nei quarti di finale della Coppa Italia. Nell'incontro del 30 dicembre a vincere è stata Coneglinao, che si è imposta in 4 set 20.

TIME ZONE MATCHDAY! Ecco tutti gli orari in giro per il mondo per il match Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Volley Bergamo First serve: 20:30 ora italiana #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarraro Sponsor Day | @fratelli - facebook.com facebook

Pallavolo A1F - Conegliano ospita Bergamo, un ostacolo da non sottovalutare x.com

