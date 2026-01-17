LIVE Conegliano-Bergamo A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | antipasto di playoff?

Benvenuti alla diretta testuale della partita tra Conegliano e Bergamo, valida per la settima giornata della Serie A1 femminile 2025/2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro tra le due squadre, offrendo aggiornamenti precisi e chiari sull'andamento del match. Restate con noi per tutte le novità e le eventuali svolte di gioco di questa sfida importante nel campionato di volley femminile.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Antonio Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano e Volley Bergamo 1991, partita valevole per la settima giornata del girone di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile 2025/2026. Le Pantere ospitano al PalaVerde la formazione bergamasca in una sfida dal sapore di playoff. Le venete sono al momento in vetta alla classifica con 51 punti e due lunghezze di vantaggio sulle campionesse del mondo di Scandicci. Le lombarde arrivano a quest'incontro in settima posizione con 22 punti, uno in più del Bisonte e di Macerata, contendenti per le ultime due posizioni dei playoff.

GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Volley Bergamo 20ª Giornata Serie A1 Tigotà Ore 20:30 Palaverde – Villorba Diretta su VBTV (a pagamento) @palaverde_cafe aperto dalle 19:00 #ImocoVolley #Gameday #pros - facebook.com facebook

Pallavolo A1F - Conegliano ospita Bergamo, un ostacolo da non sottovalutare x.com

