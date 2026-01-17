Lirola Verona colpo sulla fascia per gli scaligeri | è fatta per lo spagnolo! Tutti i dettagli dell’operazione

Lirola Verona, l’operazione si è conclusa con successo: lo spagnolo si unisce agli scaligeri, rafforzando la fascia laterale. Con dettagli e cifre ufficiali, questa acquisizione mira a migliorare la solidità difensiva e la qualità offensiva della squadra. Un intervento strategico volto a consolidare la rosa e a offrire nuove possibilità nel corso della stagione.

L'Hellas Verona batte un colpo importante per blindare le corsie laterali e regalare qualità alla manovra offensiva. In queste ore frenetiche di calciomercato invernale, la società gialloblù ha definito l'operazione per riportare in Italia Pol Lirola. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa con l'Olympique Marsiglia è giunta alla fumata bianca: l'accordo è stato raggiunto sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Niente prestiti o soluzioni ponte: il club veneto ha deciso di puntare con decisione sul giocatore, investendo sul suo cartellino per il presente e per il futuro. È fatta per il trasferimento di Pol Lirola all'Hellas Verona: la società italiana ha trovato l'accordo per l'arrivo del terzino destro a titolo definitivo dall'OM. In stagione Lirola ha giocato 3 partite in Ligue 1 ed era fuori dal progetto tecnico di De Zerbi.

