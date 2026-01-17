Licenziato per assenza ingiustificata ma era in ferie | società condannata

Un lavoratore licenziato per assenza ingiustificata, ma in realtà in ferie, ottiene una sentenza favorevole. La vicenda, avvenuta a Fabriano e giudicata dal tribunale di Roma, evidenzia un caso di errore nella contestazione dell'assenza. Questa decisione sottolinea l'importanza di verificare correttamente le motivazioni di eventuali sanzioni disciplinari, a tutela dei diritti dei lavoratori.

FABRIANO - Licenziato per assenza ingiustificata ma, secondo gli atti, era ufficialmente in ferie. Il paradosso diventa sentenza: il giudice del lavoro di Roma (chiamato ad esprimersi dopo l’ordinanza di incompetenza territoriale del tribunale di Ancona) ha annullato il licenziamento per fatto insussistente, ha ordinato la reintegra e riconosciuto al lavoratore, un 29enne di Fiuminata (Macerata) 12 mensilità di risarcimento, oltre ai contributi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

