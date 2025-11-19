Con tre giorni di assenza ingiustificata scattano le dimissioni il caso in tribunale
Un’ assenza ingiustificata può trasformarsi in un gesto che parla più di mille parole. Questo è il principio che sta alla base della disciplina delle dimissioni per fatti concludenti. La recente sentenza n. 49532025 del tribunale di Milano è utile per tutti i lavoratori e aziende perché risponde ad alcune domande chiave: non andare in ufficio significa dare le dimissioni? Oppure è comunque necessaria una manifestazione chiara della volontà di chiudere il rapporto? Il d. lgs. 1512015, nella sua versione odierna, dà una risposta inequivocabile. Lavoratrice via da lavoro per giorni: il caso. Una dipendente, assunta con il ruolo di educatrice e con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal Ccnl Cooperative Sociali, aveva fatto causa al proprio datore, contestando le dimissioni volontarie di fatto menzionate dall’azienda, a sostegno dell’interruzione forzata del rapporto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
