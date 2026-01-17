Un'importante squadra di Serie A si sta preparando a comunicare in diretta un'operazione di mercato significativa: l'intenzione di acquistare Robert Lewandowski a parametro zero. La notizia, ancora non ufficiale, potrebbe rappresentare un cambiamento importante nel panorama italiano. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe influenzare notevolmente il mercato e le strategie della squadra coinvolta.

Clamoroso annuncio in diretta: una Big di Serie A sta provando a portare Robert Lewandowski in Italia a parametro zero. Lewandowski in Serie A. A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è Damiano er Faina in diretta nel corso del consueto appuntamento con ‘Controcalciotv’: “ L’Inter sta valutando l’operazione Robert Lewandowski a parametro zero per la prossima stagione. Allo stesso tempo, sono convinto che Marcus Thuram potrebbe lasciare Milano in caso di offerta tra i 60 e 70 milioni di euro ”. Lewandowski (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il contratto dell’attaccante polacco classe ’88 con il Barcellona scade il prossimo 30 giugno e, dunque, l’occasione di prendere a zero un campione come l’ex Bayern Monaco sarebbe troppo ghiotta per non provarci. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it - Lewandowski in Serie A, arriva a zero: l'annuncio in diretta

Barcellona-Athletic Bilbao 5-0: baschi spazzati via con Yamal, Rashford e Lewandowski in panchina; Barcellona glorioso, Flick: Fantastico vincere 5-0. Yamal? Sta bene. Mistero Lewandowski; Lewandowski Deluso: Fine dei Colloqui per il Rinnovo con il Barça.

Zero: Arriva la nuova serie originale Netflix tutta italiana - La storia di un moderno supereroe da un’idea di Antonio Dikele Distefano. giornalettismo.com

“Il suo livello non è quello del Pallone d'Oro, non è Lewandowski, non è Benzema, non è il campione gigantesco. C'è un tetto sopra la testa. Zero gol in 14 partita contro Milan, Napoli e Juve. Non possiamo non dirlo Lautaro non segna contro una big da nove - facebook.com facebook