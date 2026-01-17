Giorgia Meloni si appresta a visitare il Giappone, un viaggio rimandato a causa di recenti impegni. Tra incontri ufficiali e scambi culturali, la visita si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la Cina, un tema che la presidente del Consiglio non potrà più ignorare. La sua presenza in Giappone rappresenta un’opportunità per approfondire relazioni diplomatiche e affrontare le questioni strategiche che coinvolgono l’Asia.

Abbracci, sorrisi, torte, auguri di compleanno e manga. Della missione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Giappone – il viaggio che avrebbe dovuto fare a fine agosto, poi rimandato per la presunta tregua di Anchorage, poi prevedibilmente fallita – i media nipponici hanno selezionato accuratamente l’aspetto più kawaii, più pop, che rinvigorisce l’intesa con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi, e cioè fra le prime due donne premier di due paesi del G7 che di capi di governo donne non ne avevano mai visti. Dentro alla visita, però, c’è un messaggio ben più concreto, e che è stato esplicitato ieri dal quotidiano conservatore Sankei: a Tokyo considerano Meloni la principale alleata del Giappone in Europa, e questo vale soprattutto quando si parla di Cina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le due questioni che Meloni, sulla Cina, presto non potrà più ignorare

Leggi anche: Minaccia a Meloni, la scritta sul muro e l’allarme di Donzelli: “Segnali che non possiamo ignorare”

Leggi anche: “Genitori che non vedono i segnali”, l’allarme di Roberta Bruzzone: “Personalità disturbate tra i giovani, emergenza sociale che non possiamo più ignorare”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le due questioni che Meloni, sulla Cina, presto non potrà più ignorare; Trump: Dazi a chi non ci appoggia. Il no di Crosetto all'invio di soldati: Pare una barzelletta - Meloni, difficile intervento militare di terra.

Le due questioni che Meloni, sulla Cina, presto non potrà più ignorare - La presidente del Consiglio a Tokyo, fra manga e auguri di compleanno, stringe con la premier Sanae Takaichi un’alleanza anti Pechino – ma senza dirlo ufficialmente ... ilfoglio.it